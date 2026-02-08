Corbo su Repubblica: "Conte un vincente! Visto cos'ha fatto dopo l'espulsione?"

vedi letture

Antonio Corbo elogia Antonio Conte. Il Napoli batte il Genoa a Marassi grazie a un rigore allo scadere e su La Repubblica l'editorialista applaude una mossa del tecnico salentino: "Tra un rigore e l’altro, ci sono una partita convulsa ed un allenatore vincente. Negli attimi che sembrano infiniti, con un viscido pareggio sul 2-2 e la sua squadra in inferiorità numerica, il Napoli preoccupato in 10 e il Genoa aggressivo in 11, scatta Antonio Conte. Sconfina dalla panchina in campo per urlare un ordine. Cambia la costruzione del gioco, basta l’elaborata preparazione dal basso, con tutto quel che gli resta della voce già rauca, urla ai suoi di lanciare la palla il più lontano possibile, dove c’è Hojlund ad aspettarla.



È la svolta che ribalta i rapporti in campo. Il ricorso al più concitato calcio di provincia, più avventuroso che logico, risolleva proprio il Napoli. Sa che non avrà più il Genoa addosso. Lo scavalcherà con i più rudi lanci in verticale. È il solo metodo per mettere in allarme il Genoa ormai di nuovo imbrigliato nell’opacità della sua euforia".