Juan Jesus bocciato: "Due gialli stupidi! Se sei ammonito perché fare quel fallo a metà campo?"

Brutta prova di Juan Jesus contro il Genoa, con l'espulsione che ha pesato eccome sui giudizi. All'indomani il Corriere della Sport gli assegna un 5 in pagella: "A uomo su Vitinha, e bene. Ma quella su Ekuban, giá ammonito, è una leggerezza vera". Stesso voto dal Corriere della Sera, Repubblica e La Gazzetta dello Sport: "Due gialli stupido il primo, quando si fa irretire da Vitinha. Non si ricorda di essere ammonito e inciampa nel secondo giallo".

Mezzo punto in meno da Il Mattino, che si limita a un 4,5: "Preoccupatissimo di non sbagliare, rinuncia a un po' di aggressività per pensare meglio le giocate. Partita che peggiora col passare dei minuti, poi rimedia un secondo giallo severissimo dopo averne rimediato uno a gioco fermo (assurdo). Ma sesei ammonito che senso ha trattenere Ekuban a metà campo?".