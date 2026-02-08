Moviola Gazzetta: "Rigore? Non c'è pestone su Vergara! Solo un contatto leggero"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport punisce Davide Massa con un 5 in pagella per la direzione del match tra Genoa e Napoli. La Rosea sottolinea come Massa si sia perso il rigore per il fallo di Meret su Vitinha dopo 12 secondi, prima di cambiare idea dopo un check al VAR. Nonostante il portoghese del Genoa si sia trascinato un po’ la gamba destra, lo sgambetto del portiere azzurro c’è e di conseguenza il penalty.

L’episodio decisivo però si ha nel recupero di secondo tempo, dove c’è un contatto tra Cornet e Vergara. Non un pestone affondato, si legge, ma soltanto strisciato. Il contatto quindi c’è, ma molto leggero.