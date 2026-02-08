Gazzetta applaude Conte: "Trasmette ai suoi resistenza e sofferenza, dura scalzarlo da lì"

Il Genoa cade in casa contro il Napoli nonostante l’uomo in più, pagando scelte coraggiose ma rivelatesi decisive in negativo. È questo il filo conduttore dell’analisi proposta da La Gazzetta dello Sport a firma di Sebastiano Vernazza, che si sofferma in particolare sull’episodio del rigore concesso nel finale agli azzurri.

Secondo la Gazza, “la partita è rimasta in equilibrio fino al rosso a Juan Jesus. Lì De Rossi si è illuso di poter vincere”. Il tecnico del Genoa ha osato, passando al 3-4-2-1 e inserendo Cornet all’89’ al posto di Vitinha, una scelta definita “la più azzardata dei cambi”. Forse, sottolinea il quotidiano, “sarebbe stato meglio aggiungere un ramazzatore e portare a casa il punto”.

Proprio Cornet cade nella trappola di Antonio Vergara: “sulla finta del ragazzo allunga il piede e addio”. Massa inizialmente lascia correre, ma dal Var arriva il richiamo: “e quale arbitro oggi va contro le immagini?”. Dal dischetto Rasmus Højlund firma il 3-2, non senza brividi. Un Napoli falcidiato dagli infortuni ma ancora vivo. “Conte sa instillare nei suoi i valori della resistenza e della sofferenza: sarà dura scalzarlo da lì”, chiosa la Gazzetta: qualità che rendono gli azzurri difficili da scalzare.