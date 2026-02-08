Gazzetta difende Massa: "Chi oggi si mette contro le immagini? L'ultimo è stato punito..."

Un rigore per il Genoa, uno per il Napoli e un'espulsione a Juan Jesus. Partita complicata per Davide Massa, che all'indomani di Genoa-Napoli viene difeso da La Gazzetta dello Sport: "De Rossi si lamenta del rigore che ha determinato il 3-2, concesso via Var per un pesticcino di Cornea a Vergara, uno "step on foot" in formato ridotto. Ormai sono rigori codificati nel regolamento e discutere dell'intensità del contatto serve soltanto ad alimentare i tele-dibattiti, perché l'arbitro barista davanti ai video valuta il gesto e spedisce al monitor i colleghi sul prato.

Cornet è caduto nella trappola di Vergara: sulla finta del ragazzo, ha allungato il piede e addio. Massa ha valutato che non fosse nulla di che, da Lissone lo hanno spedito al Var, e qual è oggi l'arbitro che si mette contro le immagini? Maresca lo ha fatto in Genoa-Bologna ed è stato punito".