Infortunio McTominay, nulla di grave: cosa filtra in vista di Napoli-Como

vedi letture

L’allarme è scattato a Genova, ma non tutto è perduto. Scott McTominay ha lasciato il campo anzitempo a causa di un fastidio che Antonio Conte ha poi spiegato essere un problema che lo accompagna da tempo. Si tratta di una riacutizzazione di una tendinopatia agli ischiocrurali, un’infiammazione che provoca dolore dal gluteo fino alla coscia. Le condizioni dello scozzese verranno monitorate tra oggi e domani a Castel Volturno, con particolare attenzione alla gara di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì al Maradona. Come riporta Il Mattino, “tra oggi e, ancor di più, nel prepartita di domani sarà valutato se potrà essere in campo”.

C’è però un segnale incoraggiante: “Al rientro a casa ieri, McTominay non ha espresso dubbi su un ritorno immediato da titolare”, scrive il quotidiano. L’ultima parola spetterà comunque allo staff medico del Napoli, pronto a gestirlo con cautela per averlo al massimo anche in vista della sfida di campionato contro la Roma.