Buongiorno o Juan Jesus contro l'Udinese? C'è un indizio

In questo momento Juan Jesus è in leggero vantaggio su Buongiorno per la gara di domenica contro l'Udinese. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Conte domenica contro l’Udinese dovrebbe confermare la formazione del pareggio di Roma, l’unico dubbio riguarda Buongiorno. Sta crescendo di giorno in giorno, ricostruendo la sua massa muscolare, ritrovando l’abitudine al lavoro e superando anche a livello psicologico l’infortunio. Il dubbio c’è ancora, anzi Juan Jesus è in leggero vantaggio per la sfida contro l’Udinese, Conte valuta le diverse opzioni".