Buongiorno, quante difficoltà: ecco perché Conte gli ha preferito Juan Jesus

Un pomeriggio complicato che accende interrogativi. Contro l’Hellas Verona il Napoli incassa un segnale poco incoraggiante dal reparto arretrato, con Alessandro Buongiorno lontano dagli standard abituali. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Il centrale, pilastro fino a pochi mesi fa, sembra attraversare una fase di involuzione che non passa inosservata. Non a caso Antonio Conte gli ha preferito da qualche gara l’esperienza di Juan Jesus nella difesa a tre.

Contro il Verona pesa l’episodio del rigore causato con il braccio largo, ma la sua prova va oltre: errori in costruzione, difficoltà nel salire palla al piede e qualche incertezza di troppo in marcatura su Sarr e Orban. Un momento delicato che il Napoli spera di superare in fretta, ritrovando sicurezza e concentrazione.