Buongiorno ragazzo d'oro: la laurea in Economia Aziendale, il modello Gandhi e non solo

Alessandro Buongiorno, il ragazzo d'oro. Nella settimana che porta alla sua sfida del cuore, ossia Torino-Napoli, il Corriere dello Sport offre un ritratto del difensore azzurro: "Il sangue granata di Ale e della sua famiglia, alla fine, cominciò a bollire: e la storia ebbe inizio. Si allenava nel mito di Alessandro Nesta e studiava, lo ha fatto sempre e lo fa ancora oggi: il Liceo Scientifico, la laurea in Economia Aziendale e ora la Magistrale. Il suo modello storico è Gandhi: è un guerriero ma anche un giovane uomo saggio e riflessivo. Papà lo chiamava “calma piatta”, per prenderlo in giro.

Nel suo curriculum granata c’è anche il rifiuto alla Juve, in estate: «Sono nato e cresciuto nel Torino, ho sempre giocato nel Torino e ho letto i nomi a Superga: mi sentivo di tradire in primis me stesso». Coerenza, sincerità, principi".