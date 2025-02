Buongiorno titolare con l'Udinese? Cosa filtra da Castel Volturno

L’unico dubbio, per Conte, in vista dell'Udinese, riguarda sempre la difesa: Juan Jesus oppure il ritorno di Buongiorno? Il ballottaggio durerà fino alla vigilia. Decisivi i prossimi allenamenti e le indicazioni del campo. Prima convocazione per Okafor che si accomoderà in panchina.

L’unico assente sarà Olivera che dovrebbe saltare tutto il mese di febbraio dopo la lesione del soleo della gamba sinistra. Confermato Spinazzola a sinistra. Per il resto, formazione al completo, i soliti noti per blindare il primo posto, dunque Meret in porta, Di Lorenzo e Rrahmani a completare la difesa, a centrocampo Lobotka con il camerunense e McTominay, quindi Neres e Politano ai lati di Lukaku per il tridente offensivo. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.