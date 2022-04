BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi

GIOVANILI PRIMAVERA, DOMANI LECCE-NAPOLI: TORNA AMBROSINO, I CONVOCATI DI FRUSTALUPI Il Napoli Primavera affronterà domani il Lecce per la 27esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera affronterà domani il Lecce per la 27esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A DA FIRENZE COL DUBBIO IKONE: SI ACCENTRA TROPPO E NON SI SACRIFICA IN DIFESA Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto questa mattina un focus su Jonathan Ikoné che a Napoli aveva trovato il primo assist Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto questa mattina un focus su Jonathan Ikoné che a Napoli aveva trovato il primo assist