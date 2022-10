C’è una statistica impressionante di Napoli-Bologna che riguarda Kvaratskhelia

C’è una statistica impressionante di Napoli-Bologna: Kvaratskhelia ha prodotto sei passaggi chiave, mettendo i compagni in condizione di far gol

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è una statistica impressionante di Napoli-Bologna: Kvaratskhelia ha prodotto sei passaggi chiave, mettendo i compagni in condizione di far gol. Mario Rui e Zielinski hanno colpito la traversa, Politano e Raspadori non hanno trovato la porta, poi Osimhen è riuscito a trasformare in gol la sua imbucata.

Questo ragazzo dal volto semplice e umile ha conquistato Napoli, creando una connessione sentimentale con la sua Georgia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.