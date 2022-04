"Cabral gli fa venire le allucinazioni": pagelle orribili per Rrahmani

Il peggiore in campo per i quotidiani è Rrahmani, che sbaglia molto e permette ai viola di segnare tre gol

Il peggiore in campo per i quotidiani è Rrahmani, che sbaglia molto e permette ai viola di segnare tre gol. Per la Gazzetta, oltre all'errore sul gol del 3-1 di Cabral "in diverse occasioni non appare impeccabile". Il Corriere dello Sport, che lo boccia con un 4 in pagella, scrive: "L'uscita 'tombale', palla al piede, spalanca il campo per una ripartenza letale".

Tuttosport invece scrive: "Visto lo stato influenzale, sarebbe stato preferibile lasciarlo fuori". Il Mattino, dopo aver sottolineato la fuga sballata in occasione del 3-1, aggiunge: "Probabilmente perché Cabral gli ha regalato un pomeriggio di sportellate che lo hanno portato ad avere le allucinazioni".

Infine la valutazione di TMW: "Corta la respinta di testa che porta al vantaggio della Fiorentina. Va in difficoltà anche con Cabral: non era al meglio e si è visto".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli: 5