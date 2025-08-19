Caccia al 9, Corsera: "Poker di nomi per l'attacco del Napoli"

Il Corriere della Sera oggi in edicola scrive così sul momento di casa Napoli “Lukaku, che botta”. L’infortunio dell’attaccante belga è serio: lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, con tempi di recupero stimati in circa quattro mesi. Per Big Rom si prospettano un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione, che lo terranno lontano dal campo per gran parte della stagione.

Il Napoli è dunque costretto a tornare con decisione sul mercato. Nella lista di Antonio Conte spiccano i nomi di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, ma su entrambi è forte anche l’interesse del Milan, pronto a contendere i due centravanti al club di De Laurentiis. Non solo: tra i profili monitorati ci sono anche Jackson e Zirkzee, piste più complicate ma comunque valutate dalla dirigenza partenopea.