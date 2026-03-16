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Cade Allegri, Gazzetta dello Sport: "Milan a -8 dalla vetta"

Cade Allegri, Gazzetta dello Sport: "Milan a -8 dalla vetta"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Milan scivola a meno otto dalla vetta. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna, la Lazio supera i rossoneri per 1-0 allo stadio Olimpico e, di fatto, favorisce l’Inter nella corsa al titolo. A decidere la sfida è Isaksen, che firma il gol vittoria davanti a un Olimpico gremito.

Il risultato pesa in classifica: la squadra di Allegri si ritrova ora a otto punti dalla capolista Inter. Non solo campo, però. Durante il secondo tempo si registra anche un momento di tensione tra Rafael Leao e Massimiliano Allegri al momento della sostituzione dell’attaccante portoghese.