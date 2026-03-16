Prima pagina
Flop Milan con la Lazio. Tuttosport: "Isaksen segna pure per l’Inter"
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La prima pagina di Tuttosport si concentra sulla vittoria della Lazio contro il Milan, una partita che ha avuto come protagonista Gustav Isaksen. Il quotidiano torinese mette in evidenza il momento complicato che stanno attraversando i rossoneri, reduci da un altro passo falso in campionato.
Secondo Tuttosport, la gara è stata segnata da grande tensione e da un clima nervoso, soprattutto in casa Milan. La rete del danese ha deciso la sfida e ha messo in ulteriore difficoltà la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il giornale sottolinea come “la rete di Isaksen decide la sfida e accentua le difficoltà del Milan”, evidenziando il peso del gol del giocatore della Lazio nel risultato finale.
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