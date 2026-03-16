Confronto Adl-Conte: si parlerà delle cose che non hanno funzionato in campo e fuori

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Il Napoli guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di consolidare il progetto tecnico iniziato con Antonio Conte. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano la Repubblica, la crescita del Napoli passerà soprattutto da aspetti strutturali e gestionali, più che dal mercato. Come si legge in un passaggio del giornale: “Non ci sarà bisogno di una campagna acquisti faraonica in estate e per questo i prossimi step di crescita del club sono legati a delle problematiche diverse dal mercato, che sarà comunque ambizioso”.

Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte legati da un contratto che scade nel 2027 sono perfettamente consapevoli della situazione.

Per questo motivo, al termine della stagione è previsto il tradizionale vertice tra società e allenatore per analizzare nel dettaglio ciò che ha funzionato e ciò che invece necessita di correttivi. Sempre secondo quanto riportato da la Repubblica, il confronto servirà ad affrontare tutte le criticità emerse durante l’anno: “De Laurentiis e Conte – uniti da un contratto in scadenza nel 2027 – ne sono ben consapevoli e nel consueto vertice di fine stagione sono pronti per confrontarsi su tutto quello che non ha funzionato, in campo e fuori”.