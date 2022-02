Cagliari-Napoli, probabili formazioni CdS: Osimhen ce la fa, si rivede Demme

Il Napoli domani sarà impegnato nel posticipo del lunedì contro il Cagliari e Luciano Spalletti sta valutando quali scelte di formazione fare. Secondo il Corriere dello Sport, dovrebbero esserci tre novità rispetto a Barcellona: il rientro di Ospina in porta, Mario Rui nel suo ruolo di terzino sinistro e Demme a sostituire l'infortunato Anguissa in mediana. Tutto ok per Fabian e Osimhen: entrambi dovrebbero partire dall'inizio, si legge sul quotidiano. Ecco le probabili formazione del Corriere dello Sport.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Altare, Obert; Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen