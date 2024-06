Caiazza su ADL: "Svolta epocale, non ha mai sborsato così tanti soldi"

E meno male che nessuno più voleva lavorare con Aurelio De Laurentiis. La scelta di Antonio Conte ha smentito tutti quei saputoni

Fonte: di Salvatore Caiazza - Il Roma

E meno male che nessuno più voleva lavorare con Aurelio De Laurentiis. La scelta di Antonio Conte ha smentito tutti quei saputoni del pallone convinti che al Napoli sarebbe potuto arrivare solo un tecnico giovane perché quelli bravi non avrebbero sopportato la presunzione del presidente. Nulla di tutto ciò. Il patron ha risposto con i fatti ad un anno fallimentare che spera venga dimenticato presto. Ha messo sul piatto una barca di soldi dando una svolta epocale al suo modello economico finanziario. Ha capito don Aurelio che per dare un calcio al passato e rifondare aveva bisogno di un allenatore forte, esperto e vincente. Chi ha queste caratteristiche costa. Ma non ha badato a spese. Avrebbe potuto presentarsi con qualche altro profilo che avrebbe guadagnato la metà della metà di Conte ed, invece, no. Le cose o si fanno bene o non si fanno proprio.

Ed è per questo che ha messo mano al portafoglio e ha “cacciat ’e sord”. Lo stipendio del salentino è di 6,5 di euro più bonus legati agli obiettivi raggiunti (si potrebbe salire anche a 10). Mai era arrivato a tanto Adl. Il più costoso della gestione aurelian fino all’altro ieri era stato Ancelotti con cinque milioni. Benitez incassava 3,5 mentre Spalletti 3,2. Sempre di bei quattrini si trattava ma un passo così importante non l’aveva mai fatto. Dopo il disastro della passata stagione, però,non poteva fare diversamente. Ha ammesso lui stesso al fianco di Conte che bisogna rifondare.Riparte un altro ciclo post scudetto. Che è stato affidato allo specialista delle ricostruzioni. A colui il quale con il lavoro porta sempre a casa la pagnotta. I soldi che guadagna li vale tutti e Aurelione lo sa. Quest’investimento sarà bello che ripagato con l’eventuale ritorno in Champions League. Ma il sor Antonio non è uno che si accontenta. Non avere le Coppe durante la settimana è un passo indietro ma questa assenza dall’Europa può tornare utile al leccese per provare ad avere una certa continuità potendo allenare i suoi ragazzi con sedute continue e senza interruzioni per questa o quella partita di Champions, Europa League o Conference.