Caiazza sul Roma: "Quanti dubbi per la prima sfida dell’anno al San Paolo"

Una sfida importante. La prima dell’anno. E contro la capolista Inter. Gennaro Gattuso l’avrebbe voluta giocare con il Napoli al completo e magari con un regista ma al momento ci sono tanti dubbi e il rinforzo non è ancora arrivato. Il 6 gennaio si avvicina e il tecnico azzurro si rende conto che l’impegno sarà più difficile del previsto. Lunedì scorso ha ripreso gli allenamenti a Castelvolturno sperando che nella settimana di vacanza qualcuno potesse recuperare. Ma la lista degli indisponibili in questo momento è ampia. In nessuno dei tre reparti ci sono delle certezze. Ieri si è fermato anche Fabian per febbre. Da capire oggi come sta altrimenti anche lui dovrà guardarsi la partita dalla tribuna o addirittura da casa. Sarebbe una defezione importante per Ringhio. Certo, contro il Sassuolo non è stato all’altezza della situazione ma ha giocato in un ruolo non suo. Proprio non ce la fa ad essere la mente del Napoli. Potrebbe anche riuscirci con il tempo ma adesso deve fare solo la mezzala. Ecco, quindi, che De Laurentiis ha dato il via libera per l’acquisto di un regista. Si sta parlando con insistenza di Lobotka. L’affare sembra chiuso ma a Castelvolturno il suo cassetto è ancora vuoto. Certo è che sfidare l’Inter senza un uomo d’ordine sarebbe un azzardo non da poco.

IN DIFESA. Chi proprio non riesce a rientrare in gruppo è Kalidou Koulibaly. Il danno subito nella sfida contro il Parma è grosso visto e considerato che sono passate un po’ di settimane. Anche se non era al top di sicuro la sua presenza sarebbe fondamentale al cospetto di Lukaku e Lautaro Martinez. Le speranze sono minime perché sta lavorando a parte. E quindi potrebbe farcela forse per la Lazio. Anche Maksimovic non è al top. Il serbo è tornato a disposizione dopo il problema fisico e le due giornate di squalica. Dovrebbe essere lui a stare in coppia con Manolas. Si è aggregato Luperto che, però, ha fatto terapia fino a qualche giorno fa. Ecco, quindi, che davanti a Meret solo il greco è al 100% mentre tutti gli altri centrali sono acciaccati. Fortunatamente Di Lorenzo e Mario sono sani in questo momento. E quindi potranno dare il loro contributo. in attacco. Premesso che Milik è il titolare intoccabile al centro del tridente offensivo, non si può regalare all’Inter un bomber come Dries Mertens. Il belga, infatti, continua a non stare bene. Ieri ha svolto lavoro personalizzato mentre in precedenza aveva alternato delle sedute con la squadra. Sarebbe importantissimo averlo, è uno che potrebbe fare la differenza a partita in corso. Non dà punti di riferimento e quando vede una big si carica non poco. La sfida con l’Inter è lunedì, oggi siamo a venerdì. Quindi ci sono altri tre giorni di allenamento prima della sfida al San Paolo con la capolista. Mertens potrebbe anche stringere i denti ed essere convocato. Certo è che Gattuso si è ritrovato in una situazione difficile a livello di gioco e di classifica e anche dal punto di vista dell’infermeria. E le partite di gennaio non promettono nulla di buono anche se si gioca quasi sempre al San Paolo.