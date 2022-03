Calciatori da Russia e Ucraina in Italia: il Napoli non ha posti in lista

Come riporta Il Giornale, dalle parti della Continassa, la Juventus è alle prese con l'emergenza in mediana

Come riporta Il Giornale, dalle parti della Continassa, la Juventus è alle prese con l'emergenza in mediana (stagione finita per McKennie e Zakaria out un mese). Ai bianconeri è stato caldeggiato il centrocampista dello Shakhtar Marcos Antonio, anche se per ora la Vecchia Signora sembra orientata a restare così. La maggior parte dei calciatori militanti in Russia e Ucraina, tra l'altro, sono extracomunitari e per loro non verranno fatte eccezioni regolamentari. Potranno eventualmente essere inseriti in organico solo da quelle squadre che hanno ancora slot liberi a disposizione. Roma, Lazio e Napoli hanno esaurito i posti pertanto rimarranno così, mentre le due milanesi e la Juve potrebbero invece ricorrere al jolly di mercato per alzare ulteriormente l'asticella.