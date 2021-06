Calcio-spezzatino: alle 18 la nuova votazione dei club di A

La discussione rinviata due settimane fa sulla questione calcio spezzatino riprenderà oggi: i club si sono dati appuntamento dalle 18 in video. All’ordine del giorno - si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - torna il calcio spezzatino: 10 slot orari diversi, uno per ogni singola gara. Una possibilità che per i club dovrebbe cambiare anche i termini dell’accordo con Dazn, che ha acquistato i diritti tv del triennio per 840 milioni.

Al voto non parteciperà la Salernitana: Lotito, come patron del club neo promosso, non ha ricevuto l’invito. Per A e Figc non sono possibili in campionato due club dello stesso proprietario.