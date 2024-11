Calendario fitto dopo la sosta: 7 gare in 35 giorni con un obiettivo preciso

Domenica di sosta, ma tra sette giorni si tornerà in campo e non ci si fermerà fino alla fine dell'anno solare. Il Napoli vivrà sette partite in 35 giorni con l'obiettivo di blindare e, se possibile, consolidare il primato in classifica in Serie A.

Si inizia in casa con la Roma il 24 novembre per concludere con il Venezia il 29 dicembre, sempre allo stadio Maradona e l'obiettivo è quello di ottenere più punti possibili perché c'è la volontà di blindare la vetta della classifica di Serie A come riportato dal Corriere dello Sport.

Domenica 24 novembre ore 18:00 Napoli-Roma

Domenica 1 dicembre ore 15:00 Torino-Napoli

Giovedì 5 dicembre ore 21:00 Lazio-Napoli

Domenica 8 dicembre ore 20:45 Napoli-Lazio

Ssabato 14 dicembre ore 18:00 Udinese-Napoli

Sabato 21 dicembre ore 18:00 Genoa-Napoli

Domenica 29 dicembre ore 15:00 Napoli-Venezia