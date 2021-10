Callejon a caccia di conferme contro il passato: con Italiano è punto fermo della Fiorentina

Fiorentina-Napoli per José Maria Callejon è un percorso di vita calcistica e umana di sette anni, fatto di tre trofei, 349 partite, 82 gol e tante belle pagine scritte insieme. Al di là dei numeri la sfida di domenica non sarà la prima gara contro il suo passato, ma decisamente quella più ricca di fascino. Callejon era in campo il 17 gennaio scorso, quando la Fiorentina naufragò 6-0 a Napoli in una delle giornate più buie della sua storia recente. Per José 74’ minuti di difficoltà, mentre nel ritorno Iachini gli concesse un solo quarto d’ora in un’altra gara comunque compromessa.

Adesso lo scenario è cambiato. I viola sono tornati protagonisti dell’alta classifica, puntano a impensierire il percorso a punteggio pieno degli azzurri e anche il numero 7 è passato da equivoco tattico della scorsa stagione a punto fermo del nuovo corso Italiano, sin dai primi allenamenti di Moena. La metamorfosi è evidente anche dai numeri: l’anno passato soltanto 22 presenze, un gol e un assist tra campionato e Coppa, quest’anno sette presenze e un assist. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica.