Callejon, rinnovo possibile: il Napoli vuole testarlo nel primo mese di ripresa

Quale futuro per José Maria Callejon? Inizialmente sembrava scontato il suo addio, visto il contratto in scadenza e il mancato rinnovo. Invece, stando a quanto riferito da Raffaele Auriemma tramite le colonne di Tuttosport, l'esterno ex Real Madrid potrebbe ancora firmare il prolungamento. Il Napoli vorrà vedere il suo impegno in questo mese, da quando si ricomincerà a giocare in avanti, per testare la sua voglia di restare alle pendici del Vesuvio.