Callejon tra bocciature e sufficienze: "Fallisce la grande occasione, poteva fare di più"

Tra i peggiori nella giornata di ieri c'è di sicuro Josè Callejon. Già da qualche settimana lo spagnolo non sembra al meglio della condizione, con prestazione che per larga parte non hanno convinto. Tra le bocciature anche quella della Gazzetta dello Sport: "Grande attenzione alla fase difensiva, peccato però che fallisce la grande occasione quando Milik lo mette davanti a Ter Stegen e col suo destro potrebbe fare di più".



Gazzetta 5.5

Corriere dello Sport 5.5

Tuttosport 6.5

Corriere della Sera 5.5

TuttoNapoli 6