Calzona ha una parola chiave: la mossa che ha reso il Barça poco pericoloso

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona ha già restituito un po' di entusiasmo all'ambiente, ma soprattutto in campo si è rivisto già maggior ordine. Ed è proprio questa la parola-chiave del nuovo allenatore azzurro, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La parola-chiave dell’impatto di Calzona è ordine, il Napoli ha preso le misure durante la gara. Come ha fatto la Lazio di Sarri contro il Bayern Monaco, il Napoli ha imposto alla contesa i ritmi bassi, Calzona ha voluto una squadra stretta e compatta per ridurre le transizioni in campo aperto concesse agli avversari.

Ha piazzato Olivera nell’uno contro uno con Lamine Yamal e provato a lavorare di squadra per limitare Pedri, l’autore dell’assist per il gol di Lewandowski. Il Barcellona è una macchina da gol, contro il Napoli è stato poco pericoloso rispetto alle ultime apparizioni in Liga".