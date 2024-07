Campagna abbonamenti procede spedita: il primo dato sul numero di tessere

Poco meno della metà degli abbonati della scorsa stagione hanno già confermato il proprio posto al Maradona per l'annata 2024/25. Al momento sono già state sottoscritte circa diecimila tessere nella Fase 1 di vendita riservata ai ventiduemila abbonati uscenti che avranno tempo fino a lunedì per prenotare un seggiolino allo stadio a prezzo scontato rispetto alle tariffe standard per i nuovi abbonati. Restano ancora quindicimila tessere a disposizione fino al 9 agosto, data di chiusura della campagna abbonamenti, o comunque fino al raggiungimento della dotazione massima messa a disposizione dal club pari a venticinquemila tessere. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.