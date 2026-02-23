Caos arbitrale, Damascelli: "Solo Inter non ha nulla di cui lamentarsi"

vedi letture

"La questione arbitri è un’emergenza. Soltanto l’Inter non ha nulla di cui lamentarsi". Così Tony Damascelli scrive nel suo editoriale per il Giornale della questione arbitrale: "Il problema non è soltanto italiano, anche se le proteste nel nostro campionato sono sempre più esacerbate, le regole assurde che costringono i difensori a posture che nulla hanno a che fare con la logica, le stesse regole che hanno portato alla teatralità degli arbitri con il grottesco «announcement», le stesse regole che individuano l’offside su un gomito, un piede, hanno finito per violentare lo spirito del gioco e sono il risultato di una gestione egoistica e vanitosa del potere.

Soltanto l’Inter non fiata, deve decidere quando festeggiare il titolo, da ieri sera 10 i punti di vantaggio, tutte le altre hanno un cahier de doléances che non dovrebbe essere ignorato, tanto evidenti sono gli errori, le strambe interpretazioni, le decisioni, Napoli e Milan, entrambe sconfitte, sono le ultime a protestare, però inutilmente".