Il Napoli si sente defraudato, Gazzetta: "Nervi tesi dopo gli ennesimi episodi contrari"
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sintesi perfetta dello stato d’animo del popolo napoletano dopo il ko con l’Atalanta è racchiusa in una story social. Non quella di un tifoso qualunque, travolto dalla rabbia del momento. Ma direttamente dal profilo del vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis. Ironia tagliente, metafora colorita in pieno stile cinepanettone: «Ci avete rotto il… calcio».
Un messaggio che racconta bene il clima che si respira in casa Napoli, con i nervi ormai tesi dopo l’ennesimo episodio controverso di una stagione già resa complicata dai numerosi infortuni.
Lo stesso Edoardo De Laurentiis, poco prima, sempre attraverso una story, aveva commentato con sarcasmo l’operato degli assistenti di Lissone: «Che Var!», accompagnando il tutto con una risata amara. Il Napoli si sente penalizzato e lo ha fatto capire senza giri di parole.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro