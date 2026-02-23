Napoli derubato, Il Mattino: da quando si è avvicinato all'Inter troppi episodi contrari!

Il Napoli si sente derubato per quanto accaduto ieri a Bergamo, con la revoca del calcio di rigore con l'intervento del VAR e lo stesso VAR silente sul gol annullato a Gutierrez. Ne scrive oggi Il Mattino, notando un particolare non di poco conto: "Conte aveva iniziato a lanciare segnali di chiara preoccupazione dopo aver vinto la partita contro l'Inter a fine ottobre, quando vi fu la protesta - l'unica in questa stagione del club nerazzurro con l'intervento del presidente Marotta.

Quando il Napoli, a inizio gennaio, si è avvicinato all'Inter vi sono stati una serie di episodi che hanno frenato il cammino degli azzurri, a prescindere dai loro infortuni e dai loro errori. Si ricordino - tra gli altri - il rigore che non c'era concesso al Verona, il dubbio rigore dato all'Inter e il chiaro rigore non assegnato a Hojlund sul campo della Juve".