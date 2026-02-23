Caos arbitri, Repubblica: "Lo Scudetto sulle maglie porta guai..."

Il Napoli ha subito una grave ingiustizia nel match di ieri contro l'Atalanta. Ne scrive anche l'edizione odierna de La Repubblica: "Lo scudetto sulle maglie porta guai e in precedenza c'erano stati il blocco del mercato e lo stop definitivo alle trasferte dei tifosi, due handicap che si sono sommati agli altri strafalcioni dei direttori di gara contro Verona, Parma e Juve.

Il gruppo è già vulnerabile di suo a causa della valanga di infortuni e dopo essere scivolato fuori dalla lotta scudetto rischia di restare indietro pure nella volata per la zona Champions. Guai a sottovalutare il campanello d'allarme di ieri pomeriggio".