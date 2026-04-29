Lang, Gazzetta non esclude una nuova occasione al Napoli: la situazione

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Noa Lang non ha mai parlato male della sua esperienza in azzurro e a gennaio non avrebbe voluto cambiare aria

Noa Lang non ha mai parlato male della sua esperienza in azzurro e a gennaio non avrebbe voluto cambiare aria, quindi in estate potrebbe avere una nuova occcasione in maglia Napoli. È questo quello che si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Si è legato ai tifosi e alla città, ma il feeling con Conte non è mai sbocciato realmente. Eppure è stato tra i più decisivi a dicembre, all’inizio della fase di emergenza pura: quando Conte virò verso il 3-4-2-1, Lang iniziò a prendersi la scena.

Ma la realtà è che Lang ha colpi di classe, ha corsa e strappi, e si metterà in concorrenza con Alisson Santos per mantenere sempre alto il livello di competitività anche in allenamento. Non a Napoli ha lasciato cuore e tanti amici. E il commento all’ultimo post social di Alisson sembra quasi un messaggio al mondo Napoli: “craque”. Sincero e senza invidia.