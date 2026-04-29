Futuro Conte, CdM: "La separazione non è uno scenario da escludere"

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Il Napoli guarda al futuro con l’obiettivo di rinnovare profondamente la rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Il Napoli guarda al futuro con l’obiettivo di rinnovare profondamente la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, “il Napoli dovrà ringiovanire l’organico e abbassare il monte ingaggi”, un obiettivo che potrebbe prendere forma attraverso le eventuali partenze di giocatori di peso: “le eventuali partenze di giocatori come Lukaku, Anguissa, Juan Jesus (con De Bruyne anche da valutare) potrebbero dar forma a questi obiettivi”.

Sul fronte panchina, resta in bilico la posizione di Antonio Conte. Il confronto con Aurelio De Laurentiis è già in programma, ma solo dopo aver raggiunto la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League. Intanto, un primo traguardo è stato già centrato: “per il momento ha certificato, dopo la sconfitta dell’Atalanta a Cagliari, solo l’accesso alle coppe europee per la sedicesima stagione delle ultime diciassette”, evidenzia il quotidiano.

Il futuro, però, resta tutto da scrivere. L’ipotesi di una separazione non può essere esclusa e, come evidenzia ancora il Corriere del Mezzogiorno, “al momento la separazione non è uno scenario da escludere, anzi con cui farci i conti senza fornire certezze perché c’è anche la storia di un anno fa a imporre la linea della cautela”