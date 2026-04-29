Repubblica su De Bruyne: "Confermarlo sarà eventualmente un lusso e ne dovrà valere la pena"

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Il presente e il futuro di Kevin De Bruyne passano dagli ultimi 360 minuti della stagione. Come sottolinea Repubblica, “ma saranno le quattro partite che restano il test della verità per il presente e il futuro di KDB”, chiamato già a partire dalla prossima sfida a dare segnali concreti.

Il Napoli si affida alla sua qualità e alla sua esperienza per centrare un obiettivo fondamentale come il secondo posto. Non a caso, sempre secondo il quotidiano, “toccherà infatti a lui guidare la squadra alla conquista del secondo posto”, un’investitura chiara che va oltre il semplice rendimento tecnico.

In gioco, però, non c’è solo il finale di stagione. Il discorso si allarga inevitabilmente anche al futuro. De Bruyne è chiamato a candidarsi come leader del nuovo corso azzurro, in un contesto in cui la società ha già in mente una revisione importante dei costi. “Candidandosi per un ruolo di leader pure in vista della prossima stagione, in cui il club vuole tagliare il monte ingaggi”, evidenzia Repubblica.

Ecco perché le prossime settimane saranno decisive anche sotto il profilo economico e progettuale: “confermarlo sarà eventualmente un lusso e ne dovrà valere la pena”.