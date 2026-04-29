De Bruyne, futuro incerto. Repubblica: "Non è stato all'altezza dell'investimento"

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Così l'edizione odierna di Repubblica scrive del centrocampista del Napoli e del suo futuro

Il 28 giugno Kevin De Bruyne compirà 35 anni e conta di festeggiarli da protagonista, da leader della sua Nazionale ai Mondiali in America. Così l'edizione odierna di Repubblica scrive del centrocampista del Napoli e del suo futuro: "Non è ancora certo che Re Kevin si presenterà in America da alfiere del Napoli, nonostante il contratto lo leghi ad Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno del 2027 (con opzione per l’anno successivo).

Tutta colpa degli alti e bassi della stagione che sta laboriosamente per andare in archivio, in cui il top player di Drongen non è stato suo malgrado all’altezza delle aspettative del club azzurro e soprattutto dell’investimento economico fatto dal presidente per portarlo in Italia, con un ingaggio da 6.5 milioni a stagione".