Caos Lazio, Gazzetta: Guardia Finanza ha acquisito anche le mail tra club e ASL

Continua l'indagine della Procura di Avellino sul caos tamponi in casa Lazio. La guardia di finanza, secondo quando scrive La Gazzetta dello Sport, ha acquisito presso le autorità sanitarie locali le mail tra società e Asl sulle positività. Questo scambio di corrispondenza a quando risale? Fino allo scorso venerdì c'erano stati solo contatti telefonici. Un passaggio cruciale. Perché sono proprio le Asl che devono, ovviamente in forma ufficiale, dare una risposta sulla possibilità, in caso di positivi, di poter fare la quarantena soft. L'altro tema chiave dell'inchiesta federale è il rispetto del protocollo in termini di allenamenti distanziati.