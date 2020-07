Caos Roma: -20 dalla Lazio dopo 30 anni, 300mln di debiti e senza Champions altre cessioni

I nodi della Roma sono venuti al pettine, scrive il quotidiano romano Il Messaggero raccontando che oltre all'umiliazione per i tifosi - che si trovano a -20 dalla Lazio per la prima volta dopo più di 30 anni - la squadra si è fatta sfuggire il reale obiettivo stagionale: la zona Champions ormai a -12 e senza il quarto posto - si legge - si andrà verso un depauperamento economico (meno 50-60 milioni) e tecnico (cessioni importanti e non, al di là di una futura o imminente vendita del club, con un debito di circa 300 milioni). La squadra va male in ogni reparto: prende gol (40) con continuità, ne segna pochi (53) rispetto alle concorrenti, che viaggiano sulla sessantina o di più (l'Atalanta è a quota 82) e l'involuzione nel gioco, da gennaio a oggi e il crollo di risultati sono a tutti evidenti.