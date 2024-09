Caprile come Cannavaro: quella coincidenza che li accomuna

C'è una coincidenza che accomuna Caprile a Cannavaro, Fabio. Entrambi hanno esordito con la maglia del Napoli contro la Juventus.

Lo scrive Repubblica oggi in edicola: "Esordire contro la Juve non è qualcosa di comune se indossi la maglia azzurra. È capitato pure ad un certo Fabio Cannavaro che, proprio come Elia Caprile, si esibì per la prima volta con il Napoli a Torino contro la Vecchia Signora (era il 7 marzo 1993 e i bianconeri alla fine vinsero 4- 3). Al portiere nato a Verona ma con il cuore napoletano è andata meglio: lo 0- 0 all’Allianz Stadium è un risultato di alto livello, soprattutto per lui che è riuscito a blindare la porta".