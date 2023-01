Careca a Napoli per una trasmissione tv: retroscena da Castel Volturno

Antonio Careca è in città per partecipare alla trasmissione, Legends e così ha approfittato per un tuffo nel passato

TuttoNapoli.net Antonio Careca è in città per partecipare alla trasmissione, Legends e così ha approfittato per un tuffo nel passato: una visita agli spogliatoi di casa Napoli, una chiacchierata con il signor Luciano e per finire l'allenamento a bordocampo. Dove ha incontrato i giocatori, il suo erede con la maglia numero 9, Osimhen e il connazionale Juan Jesus. Una visita che profuma di scudetto e trionfi, come scrive il Corriere dello Sport.