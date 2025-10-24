Carratelli: "Conte con i Fab Four immaginava un Napoli padrone, ma non è così"

Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport analizza le difficoltà anche tattiche del Napoli 2.0 di Conte dopo il ko in Champions contro il Psv: "Oggi è in discussione l’audacia di un tecnico che si è aperto a una nuova visione del calcio superando la prudenza e i limiti della precedenti esperienze. Vorrebbe un Napoli più autorevole, credibile, prestigioso, stabilmente all’altezza delle grandi squadre. Con i Fab Four ha immaginato un Napoli padrone. I numerosi infortuni hanno intralciato il progetto. Ma, forse, i tempi e gli acquisti non sono maturi per il “grande salto”.

"Eindhoven è stato un brutto crollo, ma non può essere una sentenza. Conte troverà, deve trovare una soluzione, antipatico più che mai. L’antipatia come fortino della sua solitudine di lavoro, un fortino nel quale i giocatori devono però essere guerrieri convinti e alleati solidi".