Recupero Lukaku, Gazzetta: "Vuole esserci in Arabia per la Supercoppa"

Romelu Lukaku ha fretta di tornare e dare il suo supporto alla squadra, soprattutto in un momento delicato come quello che stanno vivendo. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ritiene possibile un recupero dell'attaccante in vista degli impegni di Supercoppa Italiana.

"Il programma è intenso, cartellone pienissimo: si gioca ogni tre o quattro giorni e sarà così immediatamente (subito l’Atalanta e poi il Qarabag). Si gioca in campionato, in Champions, poi verrà la coppa Italia (il 3 dicembre) e alla metà del prossimo mese di andrà anche a Ryad per la Supercoppa. Romelu Lukaku va di fretta, vorrebbe esserci in Arabia, è per questo che ha provveduto a tenere aperto Castel Volturno, dove si è allenato".