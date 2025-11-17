Corbo: "Fare scambi a gennaio è utopia, chi li prende con quei contratti?"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizza il momento delicato in casa Napoli dividendo l'analisi in diversi punti. Eccone alcuni estratti.

- Conte ha suggerito gli acquisti e accelerato i tempi. La società non ha dato a Giovanni Manna i poteri per un confronto costruttivo e paritario. Lo stesso De Laurentiis telefonò all’alba di una domenica d’estate per convincere Pozzo e cedergli Lucca.

- Scambiare giocatori a gennaio è una utopia. Hanno alcuni età matura e altri contratti lunghi fino a 5 anni e a cifre alte. Chi li prende? Non c’è club che finora li abbia cercati. Figurarsi dopo le accuse di chi li guida. Per nessuno il valore è aumentato di un solo euro.

- Assurdo uno strappo oggi. Conte non si è mai dimesso, ma il Napoli non può pagare a vuoto contratti così onerosi a Conte e all’intero staff, Oriali compreso.

- De Laurentiis finora non ha sbagliato intervento, frasi, tweet.