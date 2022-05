Carratelli su Il Roma: "Inseguito da critica esigente, Insigne resterà nella storia del Napoli"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si sofferma sull'addio di Lorenzo Insigne nel suo consueto editoriale per Il Roma

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, si sofferma sull'addio di Lorenzo Insigne nel suo consueto editoriale per Il Roma: "È l’ultima gara in azzurro di Insigne nello stadio di Fuorigrotta. La folla sarà tutt per il commiato di Lorenzo dopo undici anni in maglia azzurra, 121 gol e più di quattrocento partite. Più volte inseguito da una critica esigente, Insigne resta nella storia del Napoli non solo per le sue "cifre" da record, ma per i coriandoli di alcuni gol indimenticabili, prodezze balistiche santificate dall'espressione tiraggiro finita nella Treccani".