Casarin difende gli arbitri: "Fischiano in base alle indicazioni dell'Ifab"

L'ex arbitro Paolo Casarin analizza sul Corriere della Sera le ultime (discusse) decisioni arbitrali nel nostro campionato: "Alla 22ª di serie A gli arbitri hanno fischiato secondo le indicazioni del loro designatore che, ovviamente, ha messo in atto rigorosamente le raccomandazioni dell’Ifab - scrive l'ex designatore sul Corriere della Sera -. Come era facile prevedere anche ieri sono stati fischiati molti rigori (8), mostrati molti gialli, fischiati più falli degli ultimi anni. Questo è stato chiesto, da agosto, agli arbitri e questi sono i risultati che mostrano la volontà dell’Ifab di aumentare la severità in generale. Sul campo attraverso i cartellini, in area attraverso un numero di rigori (finora 104) mai visti prima.

Molti per tocchi di mano discutibili e penalizzanti i difensori ma molti altri per contatti tra atleti in movimento casuale in area. Naturalmente non tutti sono come quello concesso al Lecce da Rocchi, solare e giusto. Ci sono stati anche tanti mezzi rigori fischiati, come quello a danno della Fiorentina, che probabilmente è previsto nel progetto dell’lfab. Non bastasse la Var è ancora in fase iniziale con compiti mescolati tra arbitri di campo e arbitri di scrivania. In Europa, salvo l’Italia, nessun segue così fedelmente l’Ifab eppure ognuno pensa di essere nel giusto. All’Uefa, nel caso di un fallo di mano noto a tutti, 5 top allenatori europei hanno visto il rigore e gli altri 5 si sono messi a ridere dei colleghi! Dimenticavo, ma perché al tavolo delle regole, i giocatori sono assenti come agli albori del calcio?".