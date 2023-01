Casarin promuove Orsato: "Arbitra a 10 metri dai calciatori e smonta ogni tentativo di protesta"

Nel suo consueto fondo sul Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato dell'ultimo weekend di Serie A

Nel suo consueto fondo sul Corriere della Sera, l'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato dell'ultimo weekend di Serie A: "Orsato e Di Paolo per Napoli-Roma. Fino al 15’ palla in movimento grazie a Orsato che lascia giocare e ai calciatori che fanno solo 3 falli e non simulano. Orsato arbitra a circa 10 metri dai giocatori per cui si smontano tentativi di protesta. Con lui si gioca bene a calcio.