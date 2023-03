Casms su divieto trasferta Eintracht: "C'era rischio incidenti con partecipazione Ultrà Atalanta"

Se in Germania fanno polemica per il divieto di trasferta ai tifosi dell'Eintracht, in Italia si cerca di spiegarne i motivi

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Se in Germania fanno polemica per il divieto di trasferta ai tifosi dell'Eintracht, in Italia si cerca di spiegarne i motivi. Lo ha fatto ad esempio anche il Casm, ovvero il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive: "Il concreto rischio di incidenti tra le opposte tifoserie già dal giorno precedente la gara. Evidenziati gli elevati livelli di rischio in ragione della rivalità che ha fatto registrare incidenti nell’incontro di andata. Forte sentimento di rivalsa e vendetta e possibile partecipazione alla trasferta di gruppi di tifosi dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, rivali dei napoletani".