Caso Brescianini, Come l’ha presa Conte? Repubblica: "La rezione del tecnico"

vedi letture

Il centrocampo resta il reparto con meno alternative considerando la situazione di Gaetano, Folorunsho e adesso Cajuste: sono tutti fuori dal progetto

Come ha reagito Antonio Conte alla notizia del clamoroso caso Brescianini? Tutti, conoscendo il carattere del tecnico del Napoli, si sono posti la domanda ed a provare a rispondere all'interrogativo ci pensa l'edizione odierna di Repubblica: "E adesso la domanda nasce spontanea. L’hanno immaginata pure tutti i tifosi alla notizia del mancato arrivo di Brescianini: come l’avrà presa Antonio Conte?

Di sicuro non è contento dal mancato arrivo dei rinforzi che aveva invocato dopo la vittoria sofferta con il Modena in Coppa Italia. Il centrocampo resta il reparto con meno alternative considerando la situazione di Gaetano, Folorunsho e adesso Cajuste: sono tutti fuori dal progetto. Il Napoli ha deciso di puntare su un elemento più esperto in mediana e allora tocca al direttore sportivo Giovanni Manna risolvere l’empasse.