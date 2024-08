Caso Brescianini, la ricostruzione: alle 12 Napoli ha modificato condizioni del contratto

Lunedì la stretta di mano era stata trovata infatti sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni

La ricostruzione del caso Marco Brescianini. Prova a riassumere tutti gli eventi della rocambolesca giornata di martedì l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ma procediamo con ordine. La notte prima dei test medici del centrocampista a Roma, saltava Jeans Cajuste al Brentford complicando i piani dei campani anche sul fronte entrate. Così, verso le 12, gli azzurri hanno provato a modificare alcune condizioni del contratto di acquisto, disattendendo secondo il Frosinone gli accordi presi tra i due presidenti la sera del via libera al viaggio del calciatore per Roma.

Lunedì la stretta di mano era stata trovata infatti sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, con dei bonus aggiuntivi in favore del Frosinone. In sintesi era stata centrata la valutazione fatta dai gialloazzurri che per l’ex rossonero non sono mai scesi dalla cifra di 12 milioni, considerando che il 50% dell’incasso spetta al Milan.