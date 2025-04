Caso Guida, Il Giornale commenta: "Intimiditi? Non arbitrino nemmeno l'Inter"

"I fischietti intimiditi da Napoli? Non arbitrino nemmeno l'Inter" è il titolo che si legge nel taglio alto de il Giornale oggi in edicola in merito al fatto che alcuni arbitri di Serie A hanno espresso la volontà di non arbitrare a Napoli. Serve una legge ad hoc che li protegga, si legge sul quotidiano. Il ministro dello Sport Abodi ci sta pensando seriamente: chi userà violenza sugli arbitri rischierà fino a dieci anni di reclusione. Non solo le mani, anche le parole fanno discutere dopo la confessione dell’arbitro Marco Guida.

Perché, se è vero che lui e Maresca si sono chiamati fuori dall’arbitrare le partite del Napoli per motivi di tranquillità e sicurezza famigliare, vanificando di fatto l’abolizione dei limiti territoriali sulle designazioni, è altrettanto vero che adesso ci si chiede con quale spirito i due fischietti napoletani potrebbero essere chiamati a dirigere una partita dell’Inter. Se Guida ammette che non vuole rischiare di non poter uscire di casa, nel caso in cui fischiasse un rigore contro il Napoli, lo stesso discorso potrebbe valere nel caso in cui dovesse prendere una decisione a favore dei nerazzurri.